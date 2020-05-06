Коронавирус выявили у 53 работников нефтяных месторождений в Тюменской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - На нефтяных месторождениях в Уватском районе Тюменской области заражение коронавирусом подтвердилось у 53 работников, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в апреле заразились 14 сотрудников подрядной организации, работающие на Западно-Эпасском месторождении ООО "РН-Уватнефтегаз" в Уватском районе.

На утро 6 мая, в регионе зарегистрировано 589 случаев коронавирусной инфекции, 186 человек выздоровели, четверо умерли.

В Уватском районе Тюменской области углеводородное сырье добывают четыре предприятия: ООО "РН-Уватнефтегаз", ООО "Газпромнефть-Хантос", ОАО "Сургутнефтегаз", ООО "ПИТ-Сибинтэк". Основная добыча в Тюменской области приходится на ООО "РН-Уватнефтегаз".