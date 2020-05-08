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"Велесстрой" вывез из Сабетты половину вахтовиков

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Более 400 работников "Велесстроя" с отрицательным анализом на COVID-19 покинули поселок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где произошла вспышка коронавируса.

Как сообщает пресс-служба компании, в пятницу "из аэропорта п. Сабетта вылетело два самолета, на которых отбыли в общей сложности 407 вахтовиков".

В "Велесстрое" подчеркивают, что выезд вахтовиков идет с учетом требований Минздрава, Роспотребнадзора и оперштаба ЯНАО.

"Далее сотрудники отправятся к местам проживания, где по прибытии обязаны будут пройти 14-дневную самоизоляцию по решению местных властей", - говорится в сообщении.

28 и 29 апреля компания по согласованию с Роспотребнадзором вывезла из Сабетты 98 и 214 сотрудников соответственно.

Ранее в пятницу в пресс-службе "Велесстроя" "Интерфаксу" сообщили, что на сегодняшний день в Сабетте находилось 1130 сотрудников. Таким образом, с учетом ранее вывезенных 312 человек и вывезенных в пятницу 407 человек, получается, что компания вывезла из Сабетты 719 человек из 1442, то есть половину. Компания сообщила, что обсуждает возможность оставить на объекте 300-400 человек, продлив им вахту.

Велесстрой коронавирус Сабетта ЯНАО

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