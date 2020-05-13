Коронавирус выявили у 13 вахтовиков, готовых к переброске на иркутское месторождение

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Иркутской области заражение коронавирусом выявили у 13 вахтовиков, прибывших в Усть-Кут, сообщил региональный оперативный штаб. Через этот город они выезжают на месторождения. Чиновники не уточнили, на какое месторождение направлялись заболевшие.

Сейчас через Усть-Кут идет переброска нефтяников на месторождения "Иркутской нефтяной компании" (ИНК). Вахтовиков доставляют в Усть-Кут самолетами, после чего их везут на месторождения вертолетами. В ИНК пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев с 12 мая приостановил на 10 дней прием вахтовиков.

По официальным данным 13 мая, в Иркутской области подтверждено 380 случаев заражения коронавирусом, шесть заболевших умерли.