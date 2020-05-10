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Что произошло за день: воскресенье, 10 мая

Трехдневный младенец с COVID-19 в Тамбовской области и скандал вокруг публикации Белого дома о победе над нацизмом

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Еще 11 012 случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в РФ за сутки. Прирост составил 5,5%, общее число заболевших за весь период достигло 209 688. Выздоровели за сутки 2 390 человек, всего излечились 34 306 пациентов. Умерли еще 88 человек, таким образом, зафиксированы уже 1 915 летальных исходов. Между тем в оперштабе по Тамбовской области сообщили о заражении коронавирусом трехдневного младенца.

- Владимир Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вопрос будет обсуждаться 11 мая.

- "Роскосмос" подтвердил разрушение баков разгонного блока "Фрегат-СБ" в космосе. Ранее 18-я эскадрилья ВВС США сообщила, что 8 мая в результате инцидента образовались минимум 65 обломков. Блок девять лет назад выводил в космос обсерваторию "Спектр-Р". Один из ведущих экспертов космической отрасли Иван Моисеев заверил, что обломки не опасны для МКС.

- МИД РФ осудил публикацию в соцсетях Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом. В своем заявлении ведомство подчеркнуло, что "у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное" советскому народу. Между тем в посольстве США в Москве призвали обратить внимание на недавние официальные заявления о совместных усилиях стран в борьбе против гитлеровской Германии.

- Жители поселка Пугачево вернулись домой после пожара и взрывов на бывшем арсенале. Тушение продолжается, с территории арсенала все еще раздаются звуки детонации снарядов.

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