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В МИД РФ осудили попытку Вашингтона переписать историю Победы над нацизмом

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - МИД РФ выступил с заявлением в связи с попытками в США переписать историю Победы над нацизмом.

"Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы", - говорится в заявлении, распространенном в воскресенье.

"Не можем в этой связи пройти мимо размещенного на страницах Белого дома в соцсетях комментария, где победа над гитлеровской Германией приписывается исключительно Америке и Великобритании. В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества. Крайне скупыми оказались высказывания на этот счет и официальных представителей США", - подчеркнули в МИД РФ.

На Смоленской площади выразили сожаление, что "подобное отношение явно диссонирует с принятым 25 апреля президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе".

"Имеем в виду провести серьезный разговор на этот счет с американскими официальными лицами", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее резонанс вызвала публикация в твиттере Белого дома, в которой говорилось о победе США и Великобритании над нацизмом. Многие пользователи в знак протеста оставляли в комментариях знаменитую фотографию Евгения Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом".

МИД РФ США

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