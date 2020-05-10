Жители поселка Пугачево вернулись домой после пожара на бывшем арсенале

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Жители удмуртского поселка Пугачево, эвакуировавшиеся накануне из-за пожара и взрывов на территории бывшего артиллерийского арсенала, вернулись в свои дома, сообщил в воскресенье глава Малопургинского района Сергей Юрин агентству "Интерфакс".

"Полиция сейчас вместе с ними проходит по домам, по квартирам на предмет наличия каких-то нарушений и так далее, газовики запускают газ", - добавил глава района.

Он отметил, что приблизительно раз в полчаса-час с технической территории бывшего арсенала раздаются звуки взрывов, но они не представляют угрозы для жителей.

"Летом они и без пожара там возникают. Взрывоопасные предметы нагреваются на солнце и детонируют. Опасности для жителей нет. Техтерритория расположена в 800 метрах от ближайшего дома, она обвалована", - сказал Юрин.

Он сообщил также, что авиация спасателей на сегодняшний день завершила работу по тушению, но вертолет может быть задействован и завтра.

"Отдельные очаги тления продолжаются - старые деревья, пни дымят. Будем наблюдать. Ночью беспилотник работает. Утром будет принято решение, поднимать ли вертолет, дотушивать", - сказал глава района.

По его словам, пожар может быть ликвидирован к полудню понедельника.

Накануне на территории бывшего артиллерийского арсенала поселка Пугачево в Удмуртии из-за возгорания травы начались взрывы оставшихся частей боеприпасов. Районные власти предполагали, что траву могли поджечь "черные копатели", которые воруют с территории металл, оставшийся от снарядов. Часть людей покинули территорию военного городка поселка.

Взрывы на военном арсенале под Пугачево произошли в июне 2011 года. По данным районных властей, детонация неразорвавшихся взрывоопасных предметов происходила здесь также в 2013, 2015 и 2016 годах.

Днем 16 мая 2018 года на территории бывшей воинской части у поселка Пугачево из-за возгорания травы также началась детонация неразорвавшихся снарядов. Пострадавших не было. Одиночные взрывы повторились 27 мая.