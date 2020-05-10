Путин 11 мая проведет совещание о возможном продлении режима нерабочих дней

На Красной площади в Москве Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание, в ходе которого будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая, сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра у президента запланировано совещание", - сказал Песков "Интерфаксу" в воскресенье в ответ на вопрос, надо ли ожидать новое решение президента по режиму нерабочих дней после 12 мая из-за угрозы коронавируса.

Первоначально для борьбы с распространением коронавируса нерабочей была объявлена неделя с 28 марта до 5 апреля. После этого нерабочий период был продлен до 30 апреля, затем - до 11 мая.

По последним данным, в России зарегистрированы 209 688 случаев заражения коронавирусом.