Трехдневная девочка заразилась коронавирусом в Тамбовской области

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Десять детей, включая трехдневную девочку, заразились коронавирусом в Тамбовской области за последние сутки, сообщил оперштаб по COVID-19 региона.

За сутки в области зарегистрирован 91 новый случай заражения. Вирус выявлен у 34 мужчин и 47 женщин в возрасте от 18 до 75 лет, а также у десяти детей: двух девочек 3 дней и 9 месяцев от роду и у мальчиков в возрасте от 8 месяцев до 17 лет. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в регионе достигло 1 312. При этом 280 человек выздоровели, трое умерли.

На госпитализации остаются 383 человека (194 - подтвержден, 59 - с подозрением, 11 - отрицательный, 119 - в работе), из них диагноз "пневмония" у 186.