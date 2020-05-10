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Трехдневная девочка заразилась коронавирусом в Тамбовской области

Трехдневная девочка заразилась коронавирусом в Тамбовской области
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Десять детей, включая трехдневную девочку, заразились коронавирусом в Тамбовской области за последние сутки, сообщил оперштаб по COVID-19 региона.

Пандемия коронавируса

За сутки в области зарегистрирован 91 новый случай заражения. Вирус выявлен у 34 мужчин и 47 женщин в возрасте от 18 до 75 лет, а также у десяти детей: двух девочек 3 дней и 9 месяцев от роду и у мальчиков в возрасте от 8 месяцев до 17 лет. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в регионе достигло 1 312. При этом 280 человек выздоровели, трое умерли.

На госпитализации остаются 383 человека (194 - подтвержден, 59 - с подозрением, 11 - отрицательный, 119 - в работе), из них диагноз "пневмония" у 186.

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Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".
Тамбовская область Коронавирус

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