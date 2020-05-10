Посольство США в Москве дистанцировалось от скандального поста Белого дома в соцсетях

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Посольство США в Москве, комментируя размещенную накануне на страницах Белого дома в соцсетях запись о победе США и Великобритании над нацизмом, напомнило о недавних заявлениях, в которых отмечались совместные усилия стран.

Отвечая на просьбу "Интерфакса" прокомментировать публикацию Белого дома, в американской дипмиссии напомнили о совместном заявлении лидеров РФ и США по случаю годовщины исторической встречи советских солдат в 1945 году на Эльбе.

Там также обратили внимание на видеообращение по случаю 75-й годовщины окончания войны в Европе посла США в РФ Джона Салливана и военного атташе бригадного генерала Гаррика Хармона, на интервью посла Салливана агентству "Интерфакс". Высокопоставленный американский дипломат, в частности, заявил, что американцы гордятся, что оказывали поддержку народам СССР в борьбе с нацистской Германией.

"Во время наших совместных усилий по борьбе с общими врагами, в особенности во время величайшего исторического момента - празднования в этом месяце 75-летия победы над нацистской Германией, - я горжусь тем, что как посол, представляющий в Москве своего президента, я причастен к этим событиям", - сказал Салливан.

В МИД РФ ранее в воскресенье выразили "крайнее возмущение попытками искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы". Во внешнеполитическом ведомстве заявили о планах провести серьезный разговор на этот счет с американскими официальными лицами.

Ранее резонанс вызвала публикация в твиттере Белого дома, в которой говорилось о победе США и Великобритании над нацизмом. Многие пользователи в знак протеста оставляли в комментариях знаменитую фотографию Евгения Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом".