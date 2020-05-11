В России отметили активизацию преступности в интернете из-за ситуации с COVID-19

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - На фоне распространения коронавируса в России активизировалась преступность в интернете, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

"На фоне того, что у нас "офлайновая" преступность снизилась в стране, как МВД говорит, при этом появляются различные злоумышленники, которые организуют фишинговые схемы или запускают вредоносные программы, пытаются у людей вытягивать деньги", - сказал он.

По его словам, ситуация с коронавирусом подстегнула киберпреступников. "Такая онлайновая преступность", - уточнил вице-премьер.

Он отметил, что правительство обращает на это внимание и вырабатывает разные подходы в противодействии киберпреступности.

"За это отвечает несколько ведомств, правительство тоже координирует действия и правоохранительных органов, и органов государственной власти, и операторов, провайдеров для того, чтобы по возможности защитить наше население", - пояснил Чернышенко.

Он рассказал, что сейчас главным ресурсом по предоставлению услуг населению является портал "Госуслуги", и он "имеет очень высокую степень защиты, и соответствует всем требованиям регуляторов".

Чернышенко напомнил, что именно на данном сайте граждане оформляют цифровые пропуска для передвижения по своему региону. "Он позволяет абсолютно безопасно получать такой пропуск, и мы каких-то особых нареканий не слышали от субъектов", - заметил вице-премьер.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом стала катализатором распространения госуслуг в цифровом виде: теперь в электронном виде выдаются сертификаты на получение маткапитала, электронные трудовые книжки, больничные и другие документы.

"То есть, это такое наследие коронавируса, по сути дела, которое позволило сделать действительно скачок и прорыв в цифровых технологиях и в государственных цифровых сервисах", - заключил Чернышенко.

Ранее в понедельник оперштаб сообщил, что число случаев новой коронавирусной инфекции в России за прошедшие сутки выросло на 11 656. На сегодня в стране насчитывается 221 344 заболевших COVID-19.