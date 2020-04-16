В Москве восстановили аннулированные пропуска индивидуальных предпринимателей

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Департамент информационных технологий Москвы восстановил 220 тысяч аннулированных пропусков индивидуальных предпринимателей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, соответствующие сообщения придут предпринимателям на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении пропуска.

"ДИТ приносит свои извинения и благодарит тех, кто своевременно известил о проблемах", - сказали в департаменте.

Ранее в четверг СМИ сообщили о массовом сбое при выдаче электронных пропусков индивидуальным предпринимателям.

С 15 апреля наличие пропуска стало обязательным для передвижения по Москве на фоне борьбы с коронавирусом. Пешком пока можно ходить без пропуска, но с соблюдением ранее введенных требований по самоизоляции.