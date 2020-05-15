Власти Москвы попросили прокуратуру проверить сервис премиум-автомобилей Wheely

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Столичные власти обратились в прокуратуру в связи с непредоставлением информации о перемещениях машин сервисом проката премиум-автомобилей с водителями Wheely, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов журналистам в пятницу.

"Мы вынуждены обратиться в прокуратуру Москвы с просьбой проверить сервис премиум-автомобилей Wheely на предмет нарушения законодательства и выполнения требований управления Роспотребнадзора по Москве", - сказал Ликсутов.

По его словам, Wheely до сих пор не выполнил требования указа мэра и не предоставил информацию о передвижении своих премиальных автомобилей, "в отличие от других агрегаторов - "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и Gett, которые соблюдают существующие требования для всех классов автомобилей".

Он отметил, что отказ от соблюдения указа мэра - прямая угроза здоровью и безопасности граждан. По словам заммэра, каждому пассажиру важно, чтобы водитель имел действующее водительское удостоверение, не находился в федеральном розыске, соблюдал правила дорожного движения и вовремя проходил медицинский контроль.

Кроме того, в период пандемии по предписанию Роспотребнадзора водители обязаны регулярно отчитываться о санитарном состоянии автомобиля.

На фоне распространения коронавирусной инфекции в Москве с 13 апреля в городе запретили каршеринг и ограничили перевозку пассажиров, в том числе на такси. Для борьбы с COVID-19 в столице с 15 апреля ввели пропускной режим. С этого времени стало необходимо заказывать цифровой пропуск для поездок на общественном и личном транспорте, а также на такси. Водителей такси при этом обязали проверять у пассажира электронный пропуск на поездку. С 7 мая власти Москвы разрешили возобновить работу заказных перевозок, к которым формально относятся сервис личных водителей Wheely и премиальные тарифы агрегаторов такси. Но были определены условия.

Сервис перевозок Wheely 8 мая заявил, что одним из условий по возобновлению работы стало требование департамента транспорта передавать ему данные по геолокации автомобилей в реальном режиме. Основатель сервиса Антон Чиркунов отметил, что это косвенно затрагивает интересы пассажиров, потому что за их передвижениями можно следить. По его мнению, требование по передаче данных геолокации незаконно. Он пообещал, что компания будет оспаривать это требование.