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Вступительные экзамены на часть творческих специальностей в вузах пройдут в онлайн-режиме

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Прием студентов и вступительные испытания на большинство направлений подготовки в творческие вузы, подведомственные Минкультуры РФ, пройдут в этом году в онлайн-формате из-за коронавируса, говорится в обращении министра культуры РФ Ольги Любимовой, опубликованном на сайте министерства.

Сроки приема документов, проведения вступительных испытаний и их формат (очный или дистанционный) будут зависеть от сроков и формы государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ).

"По ряду направлений совместно с Минобрнауки России и ректорами творческих вузов мы прорабатываем возможность проведения дополнительных отборочных испытаний в очном режиме. Перечень направлений подготовки вузов, которым будет дано право проводить такие испытания в условиях ограничений, а также сроки проведения испытаний в настоящее время прорабатываются", - говорится в сообщении.

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Кроме того, выпускные испытания в творческих вузах, подведомственных Минкультуры, будут проходить без открытых очных заседаний экзаменационных комиссий. Они будут проходить с применением дистанционных технологий, будут учитываться результаты предыдущих семестров, уточняется в обращении Любимовой.

Промежуточная итоговая аттестация, как уточнила в ведомстве, также пройдет в онлайн. Учебный год завершится по графику. Сейчас уже более 46 тысяч человек перешли на дистанционное обучение.

Отмечается, что детские школы искусств и учреждения, обучающие по предпрофессиональным программам в области искусств, в соответствии с приказом Минкультуры могут продлевать сроки приема. Им рекомендовано запланировать вступительные испытания на срок не ранее ноября.

Минкультуры РФ

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