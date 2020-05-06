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Министр образования Фальков ушел на самоизоляцию

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки Валерий Фальков продолжает работать в удаленном режиме и соблюдает режим самоизоляции, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

"Министр, как и значительная часть сотрудников министерства, в эти дни работает в удаленном режиме и находится на самоизоляции", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, поступившем в "Интерфакс" в среду вечером.

Там отметили, что информацию о здоровье министра не могут разглашать в СМИ без его прямого согласия, "поэтому пресс-служба министерства может информировать только о факте нахождения или отсутствии на рабочем месте сотрудников".

В пресс-службе также сообщили, в связи с принимаемыми мерами по борьбе с коронавирусом три четверти госслужащих центрального аппарата министерства переведены на дистанционный режим работы.

"670 человек - 74% государственных служащих центрального аппарата министерства - переведены на дистанционный режим профессиональной служебной деятельности", - говорится в сообщении.

Остальные сотрудники, работающие в здании, пользуются кожными антисептиками, им проводят измерение температуры тела. Кроме того, в министерстве каждые два часа проводится уборка с применением дезинфицирующих средств.

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на "близкий к министерству источник", что Фальков самоизолировался из-за того, что COVID-19 был обнаружен у одного из сотрудников ведомства. В пресс-службе эту информацию не прокомментировали.

Минобрнауки Валерий Фальков коронавирус

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