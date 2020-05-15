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Троих томских полицейских обвинили в избиении задержанного до смерти

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Управление СКР по Томской области возбудило против троих сотрудников отдела полиции в Бакчарском районе уголовное дело о побоях и превышении полномочий, повлекших смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в ночь на 1 мая трое полицейских незаконно проникли в квартиру жителя села Бакчар, доставили его в отдел и избили его там руками и ногами. От полученных травм мужчина умер.

Уголовное дело по материалам отдела собственной безопасности УМВД было возбуждено по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Обвиняемых арестовали, из полиции они уволены.

Пресс-служба областного управления МВД сообщает, что также уволен начальник отдела МВД по Бакчарскому району, а непосредственных руководителей обвиняемых предупредили о неполном служебном соответствии.

Томская область МВД РФ

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