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Россия выделит около 100 млн руб. на производство COVID-тестов для других стран

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Страны Европы, Азии, Африки и Америки получат российские тесты на определение COVID-19, на их производство правительство России выделило 94,21 млн рублей.

Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано в понедельник, документ подписан исполняющим обязанности премьера РФ Андреем Белоусовым.

Деньги выделяются из федерального бюджета Роспотребнадзору, их получат Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" и Центральный НИИ эпидемиологии, подчиненные ведомству.

Средства пойдут на дополнительное производство средств лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции "для оказания материально-технической поддержки" странам Европы, Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной и Центральной Америки.

МИДу России поручено проинформировать правительства государств - получателей российской помощи о принятом решении. Перечень этих стран в документе не уточняется. Деньги выделяются за счет бюджета на 2020 год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество".

В начале апреля премьер Михаил Мишустин сообщал, что Россия направила тест-системы по определению коронавируса в более чем 30 стран мира. Он пояснил, что прежде всего, тесты были отправлены партнерам РФ по Евразийскому экономическому союзу и СНГ.

Хроника 09 января – 18 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Андрей Белоусов Коронавирус

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