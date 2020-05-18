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Бывшему министру Мурманской области предъявили обвинение в мошенничестве

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Один из бывших министров Мурманской области стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила региона в понедельник.

"В полицию поступила информация о возможной причастности к совершению преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, бывшего руководителя одного из министерств региона. По месту его проживания 14 мая были проведены обыски", - говорится в сообщении.

В ходе обысков сотрудники полиции изъяли имущество, документы и технические средства. В этот же день мужчина был задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

В настоящее время экс-министру предъявлено обвинение, он находится под подпиской о невыезде.

В интересах следствия в полиции не раскрывают имя обвиняемого, его место работы в настоящее время и предполагаемую сумму ущерба.

По сообщению местных СМИ, фигурант дела - главный врач Мурманской областной детской клинической больницы, министр здравоохранения региона в 2013-2019 году Валерий Перетрухин. Он покинул пост 1 апреля 2019 года.

Мурманская область

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