Губернатор Подмосковья сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в области

В рамках ослабления коронавирусных ограничений на работу в регионе вернутся до полумиллиона человек

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Московской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Большое количество госпитализаций (в Подмосковье - ИФ), максимальное было на прошлой неделе. И максимальное количество выписок было тоже на прошлой неделе. Сейчас аккуратно говорим, что ситуация стабилизировалась. В Москве это произошло чуть раньше. У нас - волна, поэтому чуть позже. И я очень надеюсь, что (пройдет - ИФ) эта неделя, и мы увидим спад", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Воробьев также рассказал, что в Подмосковье на первом этапе частичного снятия режима ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, на работу выйдут 350-500 тысяч жителей.

"У нас большая стройка, вы знаете. (...) Хоть предприятия и готовились к новым стандартам, нужно время, чтобы восстановить, чтобы субподрядчики набрали необходимые ресурсы для достройки домов", - пояснил губернатор.

Он уточнил, что всего в Подмосковье в активной фазе 225 строительных площадок, с понедельника работа возобновлена на 197 площадках.

Как сообщалось, 18 мая в Московской области возобновили работу производственные предприятия; компании, осуществляющие строительство и оптовую торговлю, реализующие в розницу автомобильные запчасти; автосервисы, шиномонтажи и автомойки.

Закрытыми остаются многофункциональные центры, кафе и рестораны, салоны красоты, дома быта, фитнес-клубы, магазины одежды, стойматериалов и мебели.

Ранее сообщалось, что всего на данный момент в Московской области зафиксировано 28 290 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за последние сутки в Подмосковье выявлен 921 новый случай инфицирования.

В конце апреля Воробьев говорил, что его регион вышел на плато по количеству заражений коронавирусом.