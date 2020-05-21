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Бывшего инкассатора обвинили в краже 20 млн рублей из банкоматов

Задержанный совершал преступления в форме инкассатора и латексной маске старика

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Полиция в Пензе предъявила обвинение в краже 20 млн рублей из двух банкоматов 39-летнему горожанину, который ранее работал инкассатором. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По версии следствия, обвиняемый совершал преступления в форме инкассатора и латексной маске старика.

Деньги из двух банкоматов в торговом центре пропали в начале апреля. Было возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

При просмотре записи с камеры наблюдения оперативники увидели, что "к банкоматам подошел седой пожилой человек в форме инкассатора". "При помощи специального ключа он извлек кассеты с деньгами и спокойно ушел", - говорится в пресс-релизе.

Личность подозреваемого вскоре установили. При задержании оказалось, что он выглядит совсем не так, как мужчина на записи.

При обыске в квартире задержанного нашли форму и аксессуары инкассатора, маску пожилого мужчины и специальное оборудование для вскрытия банкоматов.

Похищенные деньги полицейские нашли в тайнике.

Следствие установило, что раньше задержанный занимался техническим обслуживанием платежных терминалов и банкоматов, хорошо знал их и заранее подготовился к преступлению.

"Маску он купил в интернет-магазине, а сумку под размер кассет банкомата сшил собственноручно. Для конспирации при передвижении на личном автомобиле фигурант использовал подложные государственные регистрационные знаки", - говорится в сообщении министерства.

Задержанного проверяют на причастность к аналогичным кражам.

МВД Пенза

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