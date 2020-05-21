Бывший начальник администрации главы Ингушетии осужден условно за махинации с землей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Карабулакский районный суд Ингушетии вынес приговор бывшему мэру Карабулака Муслиму Яндиеву по уголовному делу о превышении полномочий при выделении земельных участков, сообщается на сайте СКР.

Отмечается, что в 2015-2016 годах Яндиев, являясь главой Карабулака, незаконно подписал, заверил печатью органа местного самоуправления и выдал восьми гражданам выписки из похозяйственных книг. В них содержались ложные сведения о наличии права пользования земельными участками. На основании этих документов граждане зарегистрировали право собственности.

"В результате преступных действий Яндиева земельные участки общей кадастровой стоимостью свыше 2,9 млн рублей выбыли из муниципальной собственности ", - сказано в релизе.

Бывший муниципальный чиновник признан виновным в совершении восьми эпизодов преступления по части 2 статьи 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства).

Он приговорен к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком один год шесть месяцев. Также ему запрещено занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в течение трех лет.

Как сообщала пресс-служба регионального правительства, 13 мая 2019 года Яндиев был назначен и. о. руководителя администрации главы региона тогдашним лидером региона Юнус-Беком Евкуровым, который сейчас занимает пост замминистра обороны РФ. До этого Яндиев с 10 мая 2018 года возглавлял министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

В 2013 году он был избран мэром Карабулака, до этого руководил общественной приемной главы и правительства республики. В декабре 2016 года по указу главы Ингушетии его назначили замруководителя администрации главы республики - начальником управления внутренней политики. В администрации руководителя субъекта Яндиев занимался вопросами взаимодействия органов власти с общественными институтами.