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Нижегородскому экс-депутату смягчили приговор по делу о взятках от работников кладбищ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Нижегородский областной суд смягчил приговор бывшему директору управления муниципальных кладбищ города, экс-депутату гордумы Николаю Ингликову, приговоренному ранее за получение взятки и превышение должностных полномочий к 8 годам колонии.

"Определить Ингликову наказание в виде лишения свободы на 5,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в понедельник.

Также экс-депутат обязан заплатить штраф в 6,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года Нижегородский райсуд осудил Ингликова к 8 годам колонии и штрафу в 6,2 млн рублей.

По версии следствия, с октября 2017 по март 2018 года Ингликов ежемесячно получал взятки от смотрителя муниципального кладбища "Ново-Сормовское" за общее покровительство по службе.

Общая сумма взятки за указанный период составила 620 тысяч рублей.

27 марта 2018 года при получении очередной взятки в сумме 160 тысяч рублей Ингликов был задержан следователями и оперативными сотрудниками МВД и ФСБ.

Кроме того, по данным следствия, с марта 2017 года по март 2018 года Ингликов под угрозой увольнения принудил двух работников другого нижегородского кладбища ежемесячно передавать по 50 тысяч рублей для оплаты строительных работ на кладбище.

Во время совершения противоправных действий он являлся депутатом думы Нижнего Новгорода.

Нижний Новгород Николай Ингликов

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