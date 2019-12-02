Экс-депутат нижегородской думы Ингликов осужден на 8 лет за взятки от смотрителя кладбища

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Нижнем Новгороде признал бывшего директора управления муниципальных кладбищ города, экс-депутата гордумы Николая Ингликова виновным в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области в понедельник.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 6 млн 200 тыс. рублей.

По версии следствия, с октября 2017 по март 2018 года Ингликов ежемесячно получал взятки от смотрителя муниципального кладбища "Ново-Сормовское" за общее покровительство по службе.

Общая сумма взятки за указанный период составила 620 тысяч рублей, говорится в сообщении.

27 марта 2018 года при получении очередного транша взятки в сумме 160 тысяч рублей осужденный был задержан следователями и оперативными сотрудниками МВД и ФСБ.

Кроме того, по данным следствия, с марта 2017 года по март 2018 года Ингликов под угрозой увольнения принудил двух работников другого нижегородского кладбища ежемесячно передавать по 50 тысяч рублей для оплаты строительных работ на кладбище, чем превысил свои должностные полномочия.

Во время совершения обвиняемым противоправных деяний он являлся депутатом Думы Нижнего Новгорода, отмечает пресс-служба.

В ходе расследования уголовного дела с целью обеспечения исполнения приговора, на имущество обвиняемого наложен арест на имущество на общую сумму более 100 млн рублей (45 объектов недвижимости, в том числе, жилые, коммерческие и производственные объекты).