"Магнит" начал выбирать адреса для новых магазинов по анализу трафика на улицах

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" сообщил, что начал тестировать видеоаналитику трафика для выбора локаций новых магазинов ультрамалого формата и пока доволен.

По адресу, где может появиться новый магазин, компания устанавливала камеры со специальным софтом. Этот комплекс следил за трафиком людей, проходящих мимо потенциальной торговой точки. Тестирование длилось шесть месяцев и помогло выявить самые удачные локации для возможных открытий.

В результате компания на 20% повысила точность прогноза открытий, исключила открытие потенциально неудачных магазинов и сэкономила за счет этого 300 млн рублей.

Технология позволяет не только лучше выбирать место для новых магазинов, но также улучшает работу действующих точек и может оперативно сообщать, сколько покупателей в конкретном магазине.

"Магнит" решил использовать этот комплекс для ультрамалых магазинов, но затем может распространить и на точки другого формата.

Кроме того, в Москве и Краснодаре компания оценивает с помощью видеоаналитики в нескольких магазинах дрогери "Магнит Косметик" конверсию между уличным пешеходным трафиком и трафиком посетителей в магазине. При необходимости это позволит ритейлеру скорректировать работу.

Ритейлер также использует видеоаналитику для контроля за наполненностью полок.

"У нас нет цели открыть как можно больше магазинов, наша задача - открывать эффективные объекты, которые бы быстро выходили на окупаемость и работали в плановых параметрах доходности. Поэтому мы расширяем спектр методов для прогнозирования и анализа работы торговых точек. Трафик - это один из ключевых бизнес-показателей, который является индикатором интереса потребителей к магазину", - объяснил через пресс-службу замгендиректора, директор по управлению розничной сетью "Магнит" Руслан Исмаилов.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по выручке. На конец марта под управлением компании было 20 860 магазинов, включая 14 594 магазина "у дома", 472 супермаркета и 5794 магазинов дрогери. В 2019 году выручка компании составила 1,369 трлн рублей.Ультрамалые тестовые форматы ритейлера включают магазины "Магнит Сити", алкомаркеты "Магнит Вечерний", торговые точки на заправках.