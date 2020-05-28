Сроки набора в нахимовские, суворовские и кадетские училища продлят из-за пандемии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ продлит сроки набора в нахимовские, суворовские и кадетские училища из-за пандемии, экзамены поступающие смогут сдать дистанционно до 1 августа, сообщили в четверг в военном ведомстве.

"В этом году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и просьбами родителей продлены сроки предоставления документов до 1 июля, а вступительные испытания будущие воспитанники пройдут в дистанционном формате с 10 июля по 1 августа", - сказали в министерстве.

Там также уточнили, что вступительные испытания по русскому и иностранному языку, математике, а также определение психологической готовности к обучению в училищах в форме собеседования пройдут по видеосвязи.

Оценка по физической подготовке будущим воспитанникам выставлена на основании полученной в предыдущей учебной организации за прошлый учебный год.

"Кроме того, для оценки общественных, творческих и спортивных достижений предполагается представление документов в приемную комиссию. Работа приемных комиссий будет завершена до 10 августа", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что все необходимые документы могут быть направлены на электронную почту учебных заведений, который указан на сайте образовательных организаций.