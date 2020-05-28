Суд оправдал полицейских, упустивших "петрозаводского маньяка"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд в четверг вынес оправдательный приговор в отношении трех сотрудников УМВД по делу о халатности, повлекшей смерть двух девушек.сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В пресс-службе пока не располагают информацией о возможном обжаловании приговора.

Уголовное дело в отношении замначальника следственного управления УМВД по Петрозаводску Ивана Воронова, старшего участкового ОП №2 Рината Гратия и старшего следователя СУ УМВД Светланы Хориной было возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух человек). Гособвинение просило для них по 5 лет лишения свободы в колонии общего режима (с лишением права работать в правоохранительных органах в течение трех лет). Для Хориной была предусмотрена отсрочка - до достижения ее ребенком 14 лет.

В июне 2018 года ранее судимый житель Петрозаводска Антон Ипатов, которого местные СМИ прозвали "петрозаводским маньяком", жестоко избил собутыльника. Позднее он напал с ножом на 15-летнюю соседку - несмотря на серьезные травмы, она выжила. В сентябре Ипатов убил двух девушек - он нанес им 25 ударов ножом. Только после этого мужчину задержали и арестовали. В декабре 2019 года Верховный суд Карелии приговорил Ипатова к пожизненному лишению свободы.

По данным следствия, трое полицейских халатно отнеслись к своим должностным обязанностям. Так, уголовное дело в отношении Ипатова возбудили через три месяца после избиения собутыльника, когда на его счету были два убийства.