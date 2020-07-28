В суд вернули дело полицейских, упустивших "петрозаводского маньяка"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о халатности полицейских, повлекшей смерть двух девушек, вернули в суд первой инстанции для нового рассмотрения, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Верховного суда региона.

28 мая 2020 года Петрозаводский городской суд вынес оправдательный приговор в отношении трех сотрудников УМВД по делу о халатности.

Уголовное дело в отношении замначальника следственного управления УМВД по Петрозаводску Ивана Воронова, старшего участкового ОП №2 Рината Гратия и старшего следователя СУ УМВД Светланы Хориной было возбуждено по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух человек (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Гособвинение просило для них по пять лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права работать в правоохранительных органах в течение трех лет. Для Хориной была предусмотрена отсрочка - до достижения ее ребенком 14 лет.

В июне 2018 года ранее судимый житель Петрозаводска Антон Ипатов, которого местные СМИ прозвали "петрозаводским маньяком", жестоко избил собутыльника. Позднее он напал с ножом на 15-летнюю соседку - несмотря на серьезные травмы, она выжила. В сентябре Ипатов убил двух девушек. Только после этого мужчину задержали и арестовали. В декабре 2019 года Верховный суд Карелии приговорил Ипатова к пожизненному лишению свободы.

По данным следствия, трое полицейских халатно отнеслись к своим должностным обязанностям. Так, уголовное дело в отношении Ипатова возбудили через три месяца после избиения собутыльника, когда на его счету были два убийства.