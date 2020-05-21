ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ опубликовал постановление, которым разрешил использовать ранее замороженные средства, выделенные на подготовку к Общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

В документе говорится, что в целях обеспечения "подготовительных мероприятий к возобновлению действий по подготовке и проведению общероссийского голосования" ЦИК постановляет признать утратившими силу ряд пунктов из ранее опубликованного постановления о приостановке подготовки.

В частности, речь идет о том, что с 28 марта избирательным комиссиям предписывалось приостановить принятие бюджетных обязательств на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также по выплате дополнительной оплаты труда членам избирательных комиссий, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение общероссийского голосования. Перечисление денежных средств комиссиям было приостановлено.

Министерству иностранных дел и министерству обороны также было предписано приостановить финансирование участковых избирательных комиссий, образованных за пределами территории Российской Федерации.

Подготовка к голосованию займет 20-30 дней

Часть мероприятий по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию уже завершена, поэтому, как только позволит ситуация с коронавирусом и президент назначит дату его проведения, Центризбиркому РФ понадобится 20-30 дней на завершение его организации. Об этом заявила "Интерфаксу" секретарь ЦИК Майя Гришина.

"ЦИК проведет голосование к той дате, которая будет в указе президента. Те процедуры, которые сейчас предусмотрены, рассчитаны где-то на 20-30 дней. Порядок организации голосования, который мы приняли, в основной своей части приостановлен, поэтому мы ждем, когда будут возобновлены процедуры - мы их возобновим сразу, как только будет дата определена. Исходя из всех уже проведенных мероприятий будет определен дальнейший порядок проведения", - сказала Гришина.

По ее словам, регионам будет также достаточно этого срока.

Голосование может частично пройти в дистанционно

Она также сообщила, что "сейчас прорабатывается вопрос" о том, будет ли дистанционное электронное голосование использоваться в регионах кроме Москвы.

Госдума разрешила проводить дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней. Ранее планировалось, что при проведении общероссийского голосования оно будет проводиться только в Москве.

О поправках

Ранее Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля. Однако 25 марта президент Владимир Путин отложил его на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию. В частности, глава государства выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, предложил закрепить нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Поправки 11 марта одобрил парламент, а 14 марта закон подписал президент, однако по предложению Путина они вступят в силу только после одобрения на Общероссийском голосовании - специальной процедуре, аналогов которой ранее в России не проводилось.

Ряд СМИ сообщали, что в администрации президента рассматривают варианты проведения голосования либо 24 июня вместе с перенесенным парадом Победы, либо 8 июля - в День семьи, любви и верности. Оба варианта возможны только в случае улучшения эпидемиологической обстановки. В ЦИКе официально заявили, что о возможных датах проведения голосования им неизвестно. Глава комиссии Элла Памфилова говорила "Интерфаксу", что голосование лучше было бы провести до конца июня, чтобы затем можно было начать подготовку к единому дню голосования в сентябре, не накладывая кампании друг на друга.