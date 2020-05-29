Экс-спикера нижегородской думы заочно арестовали по обвинению в получении взяток

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Московский районный суд Нижнего Новгорода в пятницу избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего спикера городского парламента Елизаветы Солонченко, обвиняемой во взяточничестве.

Помощник председателя Нижегородского облсуда Валерий Лазарев уточнил, что вынесено постановление об избрании меры пресечения Солонченко в виде заключения под стражу на срок два месяца.

Срок ареста начинается с момента передачи Солонченко правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации, либо с момента ее фактического задержания на территории РФ.

По его словам, в суд поступило ходатайство об аресте Солонченко, обвиняемой по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

"В ходе следствия установлено, что с 2013 года по 2018 год Солонченко неоднократно получала незаконное денежное вознаграждение от нижегородских компаний. В общий сложности получила шесть денежных вознаграждений на общую сумму 79 млн 572 тысячи рублей", - сказал Лазарев.

По его словам, также установлено, что в настоящее время Солонченко проживает на территории Англии, в связи с чем 28 мая она была объявлена в международный розыск.

Солонченко возглавила гордуму и Нижний Новгород летом 2017 года после отставки Ивана Карнилина по результатам антикоррупционной проверки, проведенной аппаратом полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе.

В феврале 2018 года председателем думы был избран Дмитрий Барыкин. Солонченко свою кандидатуру не выставляла.