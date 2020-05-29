Петербургский депутат сообщил о задержании восьми пикетчиков в поддержку Ильи Азара

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В центре Санкт-Петербурга в пятницу были задержаны восемь участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара. Об этом сообщил "Интерфаксу" депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

"Начиная с 15.00, были задержаны восемь человек... Только что был отпущен третий задержанный", - уточнил Вишневский, добавив, что в числе задержанных оказался один из его помощников.

По словам депутата, в отношении задержанных составляются протоколы по статье 8.6.1 КоАП ("Нарушение требований нормативно-правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга").

Акции в виде одиночных пикетов в поддержку Азара проходят в Москве и Петербурге вторые сутки.

Азар был задержан 26 мая в Москве при проведении пикета в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова у здания ГУ МВД. Тверской суд столицы признал журналиста виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста.

Кроме административного протокола по статье 20.2 КоАП, Азару выписали штраф за нарушение части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности).

Воронцов был задержан 7 мая, на следующий день арестован. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц в крупном размере.