69 пациентов с коронавирусом скончались в Москве в субботу

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - 69 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирус умерли в Москве, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Количество умерших от коронавируса в городе увеличилось с 2408 до 2477.

В столице за прошедшие сутки после лечения выздоровело еще 3 599 человек. Всего число выздоровевших от инфекции увеличилось до 78 324.

Министерство здравоохранения зарегистрировало первый в России препарат для лечения COVID-19.