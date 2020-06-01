Полиция задержала подозреваемых участников запрещенного "Союза славянских сил Руси"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Кирове полиция выявила деятельность ячейки запрещенного в России "Союза славянских сил Руси" и задержала троих предполагаемых участников организации. Об этом сообщило областное МВД.

По версии следствия, подозреваемые знали, что организация была запрещена в 2019 году Верховным судом Коми, однако организовали ее филиал и вовлекали туда новых участников. У них при обысках нашли "экстремистские материалы и средства их изготовления".

Разоблачить и задержать подозреваемых полиции помогли сотрудники регионального УФСБ и СКР, а также СОБРа Росгвардии.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело об организации экстремистской группы. Двое отпущены под подписку о невыезде и под запрет определенных действий, третий - под обязательство о явке, сообщили в СК.

По версии следствия, ячейка союза действовала в Кирове с августа 2019 года по апрель 2020 года. Подозреваемые организовывали и проводили собрания (планерки), вовлекали в объединение новых участников, выдавая за денежное вознаграждение вкладыши, подтверждающие принадлежность к гражданству СССР. Кроме того они выпускали и хранили ради массового распространения экстремистские материалы и "осуществляли иные действия, направленные на воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти Российской Федерации", говорится в пресс-релизе СК.

Верховный суд Коми 11 июля 2019 года признал экстремистским межрегиональное общественное объединение "Союз Славянских Сил Руси" (другие наименования "Союз Советских Социалистических Республик", "СССР") и запретил его в России.

Союз в 2010 году создал московский стоматолог Сергей Тараскин. В основу идеологии союза легла убежденность в том, что СССР никогда не распадался, поэтому действующая в России власть должна быть признана нелегитимной.

Идеологической основой организации в МВД назвали "насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; возбуждение социальной, национальной и религиозной розни; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной национальной или религиозной принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, соединенное с угрозой применения насилия; публичные призывы к осуществлению указанных деяний и массовое распространение заведомо экстремистских материалов".