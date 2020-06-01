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В Томске охранники "Транснефти" устроили перестрелку

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело об убийстве на территории нефтеперекачивающей станции "Раскино", сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

"29 мая на территории электростанции НПС "Раскино" между двумя охранниками произошел конфликт на бытовой почве. В результате конфликта один охранник получил огнестрельное ранение руки, у второго - смертельное огнестрельное ранение головы", - говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело квалифицировано по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), на месте преступления обнаружено охотничье ружье.

НПС "Раскино" располагается в Александровском районе Томской области и занимается перекачкой на магистральном нефтепроводе Александровское - Анжеро-Судженск. Эксплуатирует станцию АО "Транснефть-Сибирь" (дочерняя структура АК "Транснефть").

СКР Томская область

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