Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:02Заразились
на 01.06В России 414 878+9 035В мире 6 166 946+107 929

Попова заявила, что острый этап подъема пандемии в РФ пройден

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россия уже прошла острый этап подъема пандемии коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Темп прироста (заболеваний COVID-19 - ИФ) снижается значительно. С момента, когда были введены ограничительные мероприятия, темп прироста снизился в 13 раз, в целом по стране составляет порядка 2%", - сказала Попова в ходе совещания с Владимиром Путиным в понедельник.

По ее словам, в три раза снизился коэффициент распространения, показатель того, сколько человек может заразить один инфицированный до его изоляции. Последние недели этот коэффициент не превышает единицы. Ранее показатель был больше трех.

"Все изменяющиеся показатели в субъектах и все этапы снятия ограничений позволяют сегодня видеть, что при отмене тех или иных ограничений не наступает ухудшение ситуации в регионах. Это значит, что мы идем правильным путем, требования при их соблюдении позволяют двигаться дальше", - подчеркнула Попова.

По данным оперштаба на 1 июня, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 035 человек. У 40,1% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 414 878 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 162 пациента, общее число летальных исходов достигло 4 855. Выздоровели еще 3 994 человека, таким образом, вылечились уже 175 877 человек. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин счел последние данные поводом для "осторожного оптимизма" и постепенного снятия коронавирусных ограничений в ряде регионов страны.

Хроника 09 января – 01 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

Новости по теме

Новости
Изменение Конституции

Почтового голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет

Почтового голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет
Изменение Конституции

Путин назначил общероссийское голосование по поправкам к Конституции на 1 июля

Путин назначил общероссийское голосование по поправкам к Конституции на 1 июля
Изменение Конституции

ЦИК предложил растянуть голосование по Конституции на семь дней

ЦИК предложил растянуть голосование по Конституции на семь дней
Обвинения против главы Россельхознадзора

Глава Россельхознадзора Данкверт подал заявление в полицию о ложном доносе

В Мурманской области рухнул железнодорожный мост

В Мурманской области рухнул железнодорожный мост

Россия в 2020 году отказалась от крупных военных учений рядом со странами НАТО

Россия в 2020 году отказалась от крупных военных учений рядом со странами НАТО
Пандемия коронавируса

В отелях РФ введут "входной фильтр" и ежедневный контроль температуры у постояльцев

В отелях РФ введут "входной фильтр" и ежедневный контроль температуры у постояльцев

Маски в России подешевели в среднем до 18 рублей за штуку

Дело "Седьмой студии"

Экспертиза оценила разницу между затратами на проект Серебренникова и его финансированием в 129 млн руб.

Изменение Конституции

Путин обсудит с рабочей группой дату голосования по поправкам в Конституцию

Путин обсудит с рабочей группой дату голосования по поправкам в Конституцию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');