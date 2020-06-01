Попова заявила, что острый этап подъема пандемии в РФ пройден

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россия уже прошла острый этап подъема пандемии коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Темп прироста (заболеваний COVID-19 - ИФ) снижается значительно. С момента, когда были введены ограничительные мероприятия, темп прироста снизился в 13 раз, в целом по стране составляет порядка 2%", - сказала Попова в ходе совещания с Владимиром Путиным в понедельник.

По ее словам, в три раза снизился коэффициент распространения, показатель того, сколько человек может заразить один инфицированный до его изоляции. Последние недели этот коэффициент не превышает единицы. Ранее показатель был больше трех.

"Все изменяющиеся показатели в субъектах и все этапы снятия ограничений позволяют сегодня видеть, что при отмене тех или иных ограничений не наступает ухудшение ситуации в регионах. Это значит, что мы идем правильным путем, требования при их соблюдении позволяют двигаться дальше", - подчеркнула Попова.

По данным оперштаба на 1 июня, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 035 человек. У 40,1% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 414 878 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 162 пациента, общее число летальных исходов достигло 4 855. Выздоровели еще 3 994 человека, таким образом, вылечились уже 175 877 человек. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин счел последние данные поводом для "осторожного оптимизма" и постепенного снятия коронавирусных ограничений в ряде регионов страны.