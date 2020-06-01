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В ВОЗ заявили, что коронавирус не стал менее патогенным

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят никаких фактов, указывающих на то, что коронавирус нового типа стал менее патогенным.

"Мы должны быть исключительно внимательными и не поддаваться иллюзии, что вдруг вирус по собственному желанию решил стать менее патогенным. Этого не произошло", - приводят европейские СМИ слова главы программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майка Райана.

Он отметил, что коронавирус "остается вирусом-убийцей" и что тысячи человек по-прежнему умирают от него каждый день в мире.

В мире за время пандемии заразились коронавирусом COVID-19 более 6,3 млн человек, более 370 тыс. скончалось, еще 2,8 млн выздоровели.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января – 01 июня 2020 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус

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