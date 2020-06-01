В Роспотребнадзоре сочли безопасным проведение голосования по Конституции 1 июля

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ не приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране, до назначенной даты пройдет два инкубационных периода, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Дата 1 июля очень значимая, потому что еще два раза по две недели, еще два инкубационных периода, которые являются этапными и позволят нам совершенно очевидно, если вот такими темпами без срывов дальше пойдем, а оснований в этом сомневаться нет, позволят нам достичь оптимальных показателей на это число", - сказала Попова на совещании с членами рабочей группы, которое провел президент РФ Владимир Путин в понедельник в режиме видеоконференции.

Она указала на ответственность проведения голосования. "Мы вместе с коллегами смотрели и международный опыт, мы запрашивали позицию наших ученых-экспертов и выработали те рекомендации, которые, на наш взгляд, позволят не просто минимизировать, а исключить риски распространения при проведении этого дня голосования", - добавила Попова.

Она отметила, что подготовленные рекомендации позволят безопасно провести голосование. У всех участников голосования будут проверять температуру, на участках будут обеспечены масочный режим и дезинфекция. Всех, кто будет присутствовать на участках, проверят на коронавирус.

Говоря о том, как может отразиться проведение голосования на старте Единого государственного экзамена, первые экзамены которого пройдут 3 июля, Попова напомнила, что необходимые методические рекомендации по проведению ЕГЭ уже разработаны "и здесь на самом деле очень много требований такие же, как и при организации проведения единого дня голосования".

"И мне кажется, что очень важно отметить, что интервал буквально в два дня позволит сохранить для использования все то, что будет оборудовано для дня голосования, и успеть обработать все участки и подготовить их (к проведению экзаменов)", - уточнила глава Роспотребнадзора.

Ранее в понедельник Путин объявил о проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции 1 июля. Между тем председатель ЦИК РФ Элла Памфилова предложила растянуть голосование на неделю, чтобы избежать очередей на избирательных участках.