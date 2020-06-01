В ЦИК заявили, что голосование по поправкам в Конституцию будет безопаснее похода в магазин

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что при голосовании по поправкам в Конституцию на избирательных участках в час будет находиться не более восьми человек.

"В результате принимаемых мер (по эпидемической безопасности) произойдет рассредоточение людей во времени и пространстве, и это будет безопаснее, чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях. Это точно будет безопаснее, чем сходить в магазин", - заявила Памфилова в ходе видеосовещания, которое провел в понедельник президент РФ Владимир Путин.

По ее словам, на избирательных участках в период голосования в час будет находиться около восьми человек. "Это очень комфортный режим, чтобы безопасность была полностью обеспечена", - сказала она.

Памфилова отметила, что Центризбирком изучил опыт зарубежных стран по проведению различных избирательных кампаний. "Не менее 11 государств проводили выборы различного уровня в период пандемии. Мы посмотрели, чему мы можем поучиться, оказалось, что многие формы (обеспечения безопасности) у нас уже применяются, а по целому ряду направлений мы ушли вперед", - сказала Памфилова.