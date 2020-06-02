В РФ собрались создать систему дистанционного надзора за соблюдением санитарных норм

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса подтолкнула российские власти к разработке системы дистанционного мониторинга за соблюдением требований санитарного законодательства.

Как сообщил источник "Интерфакса", это следует из текста проекта общенационального плана восстановления экономики в редакции от 31 мая.

Он отметил, что в разделе, посвященном развитию устойчивой системы предупреждения, выявления и реагирования на угрозы санитарно-эпидемическому благополучию, содержится о пункт о разработке концепции внедрения форм дистанционного контроля и мониторинга соблюдения требований санитарного законодательства (дистанционного и бесконтактного надзора).

Разработка этого документа должна быть завершена к декабрю 2020 года.

Наряду с этим, по словам источника, предусмотрена разработка федеральных и федеральных мобилизационных планов действий в условиях эпидемии, укрепление кадрового потенциала эпидемической службы, разработка и внедрение механизма безопасной организации труда на предприятиях в условиях распространения инфекций.

Общенациональным планом предусматривается также укрепление кадрового потенциала инфекционной службы, определение порядка формирования и пополнения резерва лекарственных препаратов и медизделий, а также законодательные меры, направленные на пополнение номенклатуры средств индивидуальной защиты для готовности к повторению вспышки коронавируса и других инфекционных заболеваний, сказал собеседник агентства.

Он отметил, что план требует создать резерв медицинского персонала на случаи эпидемии.