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Полное снятие ограничений для экономики РФ предусмотрено в нацплане к июлю 2021 года

Полное снятие ограничений для экономики РФ предусмотрено в нацплане к июлю 2021 года
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Полное снятие коронаврусных ограничений для российской экономики в масштабах всей страны возможно лишь к июлю 2021 года. Как сообщил источник "Интерфакса", это следует из текста проекта общенационального плана восстановления экономики в редакции от 31 мая.

Этапы выхода на траекторию роста

По словам источника, в плане предусмотрено три этапа восстановления экономики страны. Первый (июнь-сентябрь 2020 года) назван стадией адаптации. На этом этапе ставится задача не допустить дальнейшего падения доходов населения, распространения рецессии на более широкий круг отраслей, стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях.

"Этот этап характеризуется продолжением ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения коронавируса", - сказал собеседник "Интерфакса", добавив, что до 70% российских регионов к концу этой фазы будут находиться не выше второго этапа открытия экономики по методике Роспотребнадзора.

На второй стадии (октябрь 2020 - июнь 2021 года) должен наступить восстановительный рост экономики и доходов граждан, при этом должны быть приняты меры по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.

"Этот этап характеризуется сохранением отдельных ограничительных мероприятий... К концу этой фазы не более 20% субъектов РФ находятся на уровне третьего этапа снятия ограничений", - отметил источник.

В соответствии с нацпланом, экономика заработает без ограничений только на третьей стадии активного роста (июль-декабрь 2021 года). В этот период планируется "обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост".

Этапы выхода из самоизоляции

На первом этапе, следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора, станут возможны прогулки и занятия спортом на улице. Гулять и заниматься спортом можно будет максимум вдвоем (при занятиях расстояние между занимающимися должно быть не менее 5 м), но при прогулках будет запрещено посещать места массового скопления людей и детские площадки. Будет разрешена работа небольших объектов непродовольственной торговли (зал - до 400 кв. м) и сферы услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей.

На втором этапе смогут заработать предприятия торговли большей площади и "отдельные образовательные организации", говорится в рекомендациях. При этом сохранятся ограничения на предельное количество покупателей в торговом зале.

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения на число посетителей (покупателей) и площади, заработают кафе, бары, рестораны, гостиницы и все образовательные учреждения - школы, колледжи и вузы. Кроме того, откроются парки, скверы и другие места отдыха, но тоже при условии социального дистанцирования, говорится в рекомендациях.

Хроника коронавируса. Июнь.

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