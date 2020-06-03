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МЧС перебросит новосибирских спасателей к месту разлива топлива в Норильске

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС России доставит 100 специалистов Сибирского спасательного центра в Норильск для ликвидации ЧС с разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3 "НТЭК", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Авария на ТЭЦ в Норильске

По сообщению ведомства, спецборт вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Новосибирск, откуда он завтра доставит группировку Сибирского спасцентра в Норильск. Вылет из Новосибирска запланирован на 4:00 по московскому времени.

В пятницу, 29 мая на ТЭЦ-3 "НТЭК" (Норильско-Таймырская энергетическая компания, "дочка" ГМК "Норникель"), которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, которое попало в ручей, впадающий в реку Амбарная.

В среду президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам ликвидации разлива дизтоплива в Красноярском крае поручил правоохранительным органам разобраться в задержке информирования о ЧП на ТЭЦ.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, власти региона отреагировали на эту ситуацию только спустя два дня, 31 мая. Реальная картина произошедшего выяснилась только после тревожных сообщений в соцсетях. Усс заявил, что изначально поступила информация только о возгорании легкового автомобиля, а сообщения о возможной разгерметизации емкости поступили на следующий день.

В "Норникеле" заявили, что "НТЭК" своевременно и должным образом информировала о произошедшем 29 мая ЧП на ТЭЦ-3 Норильска.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод) и ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

В качестве подозреваемого задержан начальник цеха норильской ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, он отказался давать показания.

Норильск Норникель НТЭК МЧС

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