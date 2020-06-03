В "Норникеле" заявили о передаче сигнала об аварии в Норильске в тот же день

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Норильско-Таймырская энергетическая компания (АО "НТЭК", входит в группу "Норильский никель") своевременно и должным образом информировала о произошедшем 29 мая инциденте на ТЭЦ-3 Норильска, говорится в сообщении ГМК "Норникель".

НТЭК направила в правоохранительные органы копии официальных сообщений об инциденте.

Компания уточняет, что сообщение об утечке дизельного топлива поступило 29 мая в 12:55 от диспетчера, в 12:57 оно было подтверждено специалистами ТЭЦ. В 13:08 оперативная информация была передана в объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири (Кемерово), после чего еще в интервале 40 минут - в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС, управление по делам ГО и ЧС администрации Норильска), в ситуационно-аналитический центр Минэнерго (Москва) и в ситуационно-аналитический центр "Системного оператора" (Москва).

Позже в этот же день формы 2ЧС, 3ЧС и 4ЧС были последовательно направлены в Единую дежурную диспетчерскую службу. Впоследствии "НТЭК" на регулярной основе отправляло информацию о ЧС и принятых мерах в адрес уполномоченных организаций.

В пятницу, 29 мая на ТЭЦ-3 "НТЭК", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошли разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов. Хранилище содержало более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Загрязняющая жидкость попала в ручей, который впадает в реку Амбарная.

Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал в ходе совещания по вопросам ликвидации разлива дизтоплива, что власти региона отреагировали на ситуацию только спустя два дня, 31 мая. По его словам, изначально было известно только о возгорании машины на месте происшествия, а реальная картина стала понятна по сообщениям в соцсетях. Президент РФ Владимир Путин поручил правоохранительным органам разобраться в задержке информирования о ЧП.

В связи с аварией возбуждены три уголовных дела. Расследованием занимаются специалисты главного управления СК.