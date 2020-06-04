"Норникель" собрался за 14 дней удалить разлившееся горючее на водных объектах

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Норильский никель" рассчитывает в течение 14 дней полностью удалить проливы горючего на водных объектах Таймыра, образовавшиеся после случившейся 29 мая аварии, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" первый вице-президент ПАО "Норильский никель" Сергей Дьяченко.

По его словам, это оценка специалистов, которых компания привлекла для ликвидации аварии, основанная на прогнозе благоприятных погодных условий в регионе.

29 мая на ТЭЦ-3 "НТЭК" (Норильско-Таймырская энергетическая компания, "дочка" ГМК "Норникель"), которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, которое попало в ручей, впадающий в реку Амбарная.

Экологи "Гринпис" сообщали во вторник, что авария на ТЭЦ в Норильске стала первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике. Сопоставимая по масштабам авария произошла 30 лет назад у берегов Аляски (авария танкера Exxon Valdez).