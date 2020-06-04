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Прокуратура проверит сход торговцев в Чебоксарах, требовавших разрешить им работать

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Чувашии начала проверку сообщений СМИ о собрании торговцев с рынка "Ярмарка" в Чебоксарах, которые 3 июня устроили акцию и потребовали разрешить им работать.

Продавцы считают, что их следует включить в первый этап отмены ограничений. По их словам, на рынке есть все условия для соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

И.о. прокурора региона Александр Евграфов поручил прокурору города разобраться в ситуации.

В акции у входа на рынок приняли участие около сорока человек. Они заявили, что работать им не разрешают, расходы на товар не окупились, налоги платить все равно приходится. Если им не разрешат открыться, они устроят новую акцию на следующей неделе.

Администрция Чувашии в конце мая утвердила план постепенного снятия ограничений. На первом этапе предусмотрено открытие непродуктовых магазинов с отдельным входом и с площадью не более 400 кв. м. 1 июня врио главы республики Олег Николаев сообщал на оперативном совещании, что текущая неделя будет решающей для снятия ограничений.

Чебоксары Чувашия коронавирус

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