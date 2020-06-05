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Чиновницу Томска заподозрили в превышении полномочий из-за уничтоженных деревьев

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - СКР по материалам ФСБ возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении замруководителя департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в пятницу.

При этом он не уточнил имени и фамилии чиновника.

"Замглавы департамента в марте узнал, что работники рекламной компании "Зонд-реклама" повредили деревья на проспекте Ленина, но не стал их за это штрафовать. Более того, чтобы скрыть правонарушение, чиновник дал указание руководству компании полностью уничтожить деревья, что и было незаконно сделано в начале мая", - сказал собеседник агентства.

По его словам, замглавы департамента инкриминируют ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), в горадминистрации и офисе рекламной компании прошли обыски.

Томская область

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