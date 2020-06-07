Что произошло за день: воскресенье, 7 июня

Возможная отмена пропусков в Москве с середины июня, планы по возобновлению международных авиаперелетов и переезд Скрипалей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские авиакомпании начали планировать возобновление международных перелетов с 15 июля. Информированный источник отметил, что уже несколько крупных перевозчиков разрабатывают механизмы запуска полетов за границу при условии уменьшения заболеваемости коронавирусом. В первую очередь может восстановиться сообщение со странами ЕАЭС и СНГ.

- Власти Москвы задумались об отмене пропускной системы с середины июня. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, дальнейшее смягчение ограничений запланировано в два этапа: с 10 и 15 июня. По его словам, отмена пропусков возможна во второй фазе. Рассматриваются постепенный запуск работы парикмахерских и кафе, отмена графика прогулок.

- В России за сутки коронавирус диагностировали еще у 8 984 человек. Общее число случаев COVID-19 достигло 467 673 (+2,0%). За последние сутки умерли 134 человека (за весь период - 5 859), выздоровели еще 5 343 пациента (всего - 226 731 человек).

- Трамп отдал приказ о выводе национальной гвардии из Вашингтона. Президент США заявил, что ситуация в городе находится под контролем. Между тем в Нью-Йорке на день раньше отменили комендантский час, так как последняя протестная акция прошла мирно. Протесты против расизма и полицейского произвола продолжаются в Европе. В частности, в Брюсселе в воскресенье у Дворца правосудия собрались около 10 тысяч человек.

- The Sunday Times сообщила о местонахождении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в Солсбери два года назад. Высокопоставленный источник издания в британском правительстве рассказал, что они переехали в Новую Зеландию, где живут под новыми именами.

- Конор Макгрегор снова объявил о завершении карьеры. Ирландский боец смешанных единоборств написал о решении в твиттере.