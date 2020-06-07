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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37Заразились
на 07.06В России 467 673+8 984В мире 6 891 213+157 125

В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19
Врачи в московской больнице №15 имени Филатова
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

У 38,5% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 467 673 случая (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Суточный прирост в стране остается примерно на одном уровне уже третью неделю, колеблясь в диапазоне от 8,3 до 9,2 тыс. Темп прироста также остается незначительным - около 2%.

За последние сутки умерли 134 человека. За весь период скончались 5 859 человек. Выписаны еще 5 343 человека. За весь период вылечились 226 731 человек.

Роспотребнадзор сообщил, что в России проведено более 12,7 млн тестов на коронавирус, из них за сутки - 332 тыс. Под меднаблюдением остаются 318 тысяч человек.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки зарегистрированы 1 956 новых случаев COVID-19. Умерли 55 пациентов, вылечились 2 283 человека.

Еще 754 случая выявлены в Московской области, 340 - в Санкт-Петербурге, 317 - в Нижегородской области, 240 - в Свердловской области, 201 - в Ростовской области, 179 - в Иркутской области, 165 - в Красноярском крае, 139 - в Воронежской области, 128 - в Ивановской области, 122 - в Архангельской области, 119 - в Волгоградской области, 118 - в Тыве, по 115 - в Дагестане, Тульской области, Челябинской области, Ханты-Мансийском АО, по 112 - в Смоленской, Саратовской областях, 110 - в Орловской области, 105 - в Новосибирской области. В остальных регионах суточный прирост составил меньше 100 случаев.

Хроника 09 января – 07 июня 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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