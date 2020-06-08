Марии Захаровой присвоен высший дипломатический ранг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.

О решении говорится в указе президента РФ Владимира Путина от 8 июня "О присвоении дипломатических рангов".

Захарова занимает пост официального представителя МИД России с 2015 года. В 2017 году ей был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.

В мае 2020 года Путин наградил Захарову орденом Почета "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу".

Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла также еще трем дипломатам: послу России в Бангладеш Александру Игнатову, послу в ОАЭ Сергею Кузнецову и послу в Шри-Ланке Юрию Материю.