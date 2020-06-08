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Российские ученые инструментально определили новые координаты Южного магнитного полюса

В Кронштадте завершилась кругосветная экспедиция судна ВМФ "Адмирал Владимирский", посвященная 200-летию открытия Антарктиды

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российские ученые в рамках кругосветной экспедиции океанографического исследовательского судна (ОИС) ВМФ "Адмирал Владимирский" определили с помощью специальных инструментов новые координаты Южного магнитного полюса Земли.

Как сообщает пресс-служба АО "Росгеология", экспедиция, посвященная 200-летию открытия Антарктиды российскими исследователями, завершилась 8 июня возвращением в Кронштадт исследовательского судна. В течение полугода на трансатлантическом переходе, в Южном и Индийском океанах экипаж ОИС "Адмирал Владимирский" проводил гидрографические и гидрометеорологические исследования, а также уникальные исследования геофизических полей Земли.

Как отмечается, ключевой задачей экспедиции было инструментальное определение координат Южного магнитного полюса в море Дюрвиля у берегов Антарктиды и их расхождения с местоположением магнитного полюса, определенным по международным моделям магнитного поля Земли. В работе использовался комплект морских протонных магнитометров.

Теперь полученные данные геофизических измерений пройдут обработку и сравнительный анализ в Институте прикладной геофизики Росгидромета, где будет проведено окончательное уточнение положения Южного магнитного полюса Земли, характеристик отдельных участков магнитного поля Мирового океана и параметров авроральной ионосферы (область атмосферы, в которой наиболее часто наблюдаются ночные полярные сияния - ИФ), говорится в сообщении.

Северный и Южный магнитные полюса Земли не совпадают с географическими и находятся в постоянном "дрейфе" под влиянием потоков расплавленного металла во внешнем ядре Земли. В 2000 году Южный магнитный полюс находился примерно в 2817 км от географического Южного полюса. Южный магнитный полюс перемещается с ежегодным отклонением до 50 км: в 60-х годах XX века он перешел с материковой части Антарктиды в море, а в течение прошлого века переместился более чем на 750 км.

Росгеология Адмирал Владимирский Антарктида

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