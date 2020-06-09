На калужского учителя, бросившего пенал в школьника, завели уголовное дело

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Учитель калужской средней школы №4 привлечен к уголовной ответственности за жестокое обращение с детьми, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Калужской области.

В результате воспитательных мер, "наносящих вред физическому и психическому здоровью", ребенок на его уроке получил травму, говорится в сообщении.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (жестокое обращение с детьми). Педагогу грозит до трех лет лишения свободы. "Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города", - заявили в надзорном ведомстве.

Судя по размещенной в социальных сетях ранее в июне видеозаписи, учитель кинул в расшалившегося ребенка пеналом и папкой и попал ему в лицо. У школьника оказалась рассечена бровь. Как сообщалось в сообществе в соцсети "ВКонтакте" "Калуга жесть", где было опубликовано видео, инцидент произошел еще в 2019 году.