На главной базе Севфлота разоблачили и осудили игиловца

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Житель Североморска - главной базы Северного флота - приговорен к 13,5 годам колонии по обвинению в призывах к терроризму и подготовку взрыва здания местного отдела полиции. Как сообщили в УФСБ Мурманской области, приговор ему вынес Второй западный окружной военный суд.

Следствие и суд установили, что подсудимый был участником "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) и планировал взорвать отдел полиции, "в целях воздействия на принятие решения органами власти и дестабилизации их деятельности".

У обвиняемого нашли и изъяли самодельное взрывное устройство, добавили в УФСБ. Также установлено, что он в интернете публиковал "обращения, содержащие лингвистические и психологические признаки оправдания террористического акта".

Суд признл его виновным по ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК (покушение на совершение теракта), ч.2 ст.205.2 (публичные призывы к террористической деятельности), ч.1 ст.207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), ч.2 ст.205.5 (организация террористической деятельности и участие в деятельности такой организации), ч.1 ст.222.1 (незаконные приобретение и хранение взрывчатых устройств).