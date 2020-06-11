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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54Заразились
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Более 70% заболевших COVID-19 в Подмосковье заразились в семьях и близком окружении

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Более 70% заболевших коронавирусной инфекцией жителей Московской области заразились в кругу семьи и близком окружении, заявила в четверг руководитель управления Роспотребнадзора по региону Ольга Микаилова.

"При проведении эпидемиологического расследования очагов коронавирусной инфекции установлено, что наиболее частной причиной инфицирования становится контакт с заболевшими в домашних очагах. Он составляет более 70%", - сказала Микаилова на заседании Мособлдумы.

Она добавила, что в медицинских организациях заразились 4,2% пациентов. Еще 3,8% были инфицированы на работе.

Кроме того, Микаилова рассказала, что примерно у половины зараженных COVID-19 в Московской области заболевание протекает в бессимптомной форме, у остальных - как острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) или внебольничная пневмония.

По состоянию на четверг общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в регионе составляет 47 181.

Хроника 09 января – 11 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Ольга Микаилова Роспотребнадзор Подмосковье Коронавирус

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